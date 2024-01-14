ВС РФ уничтожили пулеметчицу Макар: кто такая, сколько женщин гибнет в ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пулеметчица Валентина Макаренко, известная под позывным Макар, стала 12-й женщиной военнослужащей ВСУ, погибшей в зоне СВО за минувший месяц. Что с ней произошло, была ли она известна, почему все больше украинских женщин гибнет в рядах украинской армии?

Кого уничтожили ВС РФ

Aif.ru сообщает, что Валентина Макаренко, известная под позывным Макар, погибла 9 января на Харьковском направлении. Она служила пулеметчицей в 4-й отдельной танковой бригаде ВСУ и неоднократно принимала участие в боестолкновениях.

По данным издания, российский снаряд попал в автомобиль, в котором Макар ехала вместе со своим женихом Сергеем, тоже военнослужащим 4-й отбр ВСУ. Это произошло на Изюмском направлении.

У Валентины и Сергея была запланирована свадьба на 16 января. Жених пулеметчицы при взрыве получил тяжелые ранения, но выжил.

Гибель пулеметчицы подтвердили украинские СМИ. Сообщается, что уроженка Кировограда будет похоронена в Киеве.

Чем известна Валентина Макар

После начала СВО девушка была волонтером и поставляла снаряжение и оборудование для 111-й бригады ВСУ. Ее отец был военнослужащим этой бригады с позывным Патон и погиб в сентябре 2022 года. После его смерти Макаренко основала в его честь благотворительный фонд «Патон».

В августе 2023 года Валентина сообщила, что приняла решение вступить в ВСУ, поскольку «не может больше быть волонтером». В декабре она стала героем подкаста о женщинах-военнослужащих ВСУ, которые решили пойти воевать после потери близкого человека.

Как сообщают украинские СМИ, в гражданской жизни Макар была певицей, с детства получала награды на различных вокальных конкурсах. В ВСУ она получила определенную известность после того, как в соцсетях появилось видео, где она исполняет песню «Минует день, минует ночь». В прошлом эту песню исполняли такие украинские музыканты, как София Ротару, Ани Лорак, Потап, Иван Бобул, Александр Пономарев и Олег Винник.

Фото: Социальные сети Пулеметчица Валентина Макаренко

Что известно о гибели женщин в ВСУ

Как отмечает Aif.ru, с ростом числа женщин в рядах ВСУ все чаще появляются сообщения об их гибели в ходе боев с российскими войсками. Макаренко стала 12-й женщиной-военнослужащей, которая погибла за минувший месяц. Ранее стало известно о смерти первой женщины-танкистки ВСУ, военнослужащей 3-й отбр Инны Стойко.

Согласно данным Киева, в ходе боевых действий за время СВО погибли более 100 женщин-военнослужащих, еще 40 попали в плен. По оценкам украинских СМИ, на передовой находятся около 5 тысяч украинок.

Будут ли мобилизовать женщин в ВСУ

В декабре 2023 года нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинок вступать в ВСУ, поскольку это «лучшее волонтерство в 2024 году». Ее заявления были негативно встречены в соцсетях: депутата призвали не требовать от женщин участвовать в боевых действиях, а вместо этого отправить на фронт депутатов и многочисленных мужчин, которые работают в госструктурах и потому пользуются бронью от мобилизации.

В рамках законопроекта об ужесточении мобилизации, который был предложен правительством Украины, предполагалось введение мобилизации женщин на тыловые должности. Создатели законопроекта утверждали, что в боевые части женщин смогут отправлять только по собственному желанию. В январе 2023 года Верховная рада вернула законопроект в кабмин на доработку: в нем нашли коррупционные риски и нормы, противоречащие конституции Украины.

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