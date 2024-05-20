Российская армия нанесла удары по ангарам ВСУ со спрятанной техникой Подполье: ВС РФ ударили по ангарам в Очакове, где могли быть РСЗО HIMARS

Фото: МЧС Украины

РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по ангарам на территории бывшего Рыбколхоза в городе Очаков Николаевской области Украины, где украинские войска прятали установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным Лебедева, такую информацию предоставили его коллеги, находящиеся в городе. Минобороны РФ пока не прокомментировало данную информацию.

Сопротивление из русского города Очаков сообщает о том, что этой ночью было два прилета в ангары бывшего Рыбколхоза. По сообщениям сопротивления, бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS, — сказано в сообщении.

По его словам, объекты атаковали два беспилотника «Герань» в районе 4 утра с разницей в 15 минут. Расчеты зенитных орудий ВСУ, которые рассредоточены по всему побережью, безуспешно пытались сбить БПЛА. Он уточнил, ссылаясь на сообщение коллег, что до указанных прилетов был слышен звук взрыва, но было ли это попадание или уничтожение дрона, точно установить не удалось.

Ранее аналитик финской группы Black Bird Паси Паройнен в интервью The New York Times заявил, что в ходе боевых действий в 2024 году Россия взяла под контроль больше территорий, чем ВСУ смогли занять во время контрнаступления прошлым летом. Он добавил, что в ответ на успехи российских войск ВСУ атакуют объекты топливно-энергетического комплекса РФ.