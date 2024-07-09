Опубликованы кадры эффектной ликвидации украинского броневика Военкор Лисицын показал, как российская армия вывела из строя броневик ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Военный корреспондент Евгений Лисицын в Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлен момент попадания российского FPV-дрона в украинский бронеавтомобиль MRAP Senator производства Канады. Отмечается, что это работа разведывательного батальона 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

На кадрах видно, что на дороге стоят две бронемашины ВСУ. Спустя несколько секунд одна из них воспламеняется от точного удара ВС РФ. После взрыва канадский БТР начал дымиться.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российская пехота в зоне специальной военной операции на Украине может применять «лихую и рискованную» тактику, которая известна еще со времен Великой Отечественной войны. По его словам, речь идет о том, что бойцы бросают мины под танки. Он считает, что это оправданная тактика, когда другими способами ликвидировать противника не получается, даже с использованием гранат.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили за сутки четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, которые должны были ударить по Крыму. Также ликвидировано до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.