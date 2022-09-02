ВС РФ сбили украинский ударный беспилотник вблизи Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Бойцы вооруженных сил России сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом недалеко от Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара. Отмечается, что снаряд БПЛА не сдетонировал.

Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ, — говорится в сообщении.

2 сентября в Генштабе украинских войск признали, что ВСУ нанесли удары в районе Энергодара.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО «Ольха» в районе села Новомарьевка Николаевской области. Кроме того, российские военные ликвидировали 42 артиллерийских подразделения, живую силу и бронетехнику ВСУ в 134 районах.

Конашенков также заявил, что Воздушно-космические силы РФ в ходе спецоперации уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР. По его словам, 12 офицеров ликвидированы и 31 военнослужащий ранен.