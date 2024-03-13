ВС РФ сбили украинский Ми-8 вместе с экипажем «РВ»: РФ уничтожила украинский вертолет Ми-8 вместе с экипажем

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что вертолет украинских ВВС был уничтожен на линии боевого соприкосновения. По предварительным данным, экипаж Ми-8 погиб. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух вертолетов Воздушных сил ВСУ в районе Новопавловки в ДНР.

О смерти двух летчиков сообщает 12-я бригада армейской авиации ВСУ, — пишут военкоры со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили ЗРК Patriot, который находился на огневой позиции в Харьковской области, а также нанесли удары по солдатам и военной технике ВСУ в 129 районах области. В Минобороны Рф отметили, что российские системы ПВО за сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Град», три управляемые авиабомбы Hammer, а также 136 беспилотников. Армия РФ заняла более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении, потери ВСУ составили порядка 150 военнослужащих, сообщили в ведомстве.

В зоне боестолкновений на Авдеевском направлении бойцы ВС России отразили 12 атак ВСУ, потери противника составили порядка 460 человек. На этом направлении также была уничтожена британская самоходка Braveheart.