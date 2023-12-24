ВС РФ поразили французские и норвежские ЗРК на украинском аэродроме МО: ВС РФ поразили ЗРК из Франции и Норвегии на аэродроме Староконстантинов

Фото: МО РФ

Российские силы поразили зенитные ракетные комплексы из Франции и Норвегии на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщили в Минобороны России. Удары нанесены авиацией, беспилотниками и артиллерий.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, — говорится в сообщении.

Также, по данным Минобороны, поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Вместе с этим уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

Ранее сообщалось, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 750 человек личного состава на Донецком, Южнодонецком, Краснолиманском, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях в зоне проведения СВО. По данным Минобороны, российские войска отбили 14 атак противника, сбили четыре истребителя и уничтожили почти 50 беспилотников.