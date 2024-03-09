Зеленский «сдал» России секретную базу ВСУ: новости СВО на вечер 9 марта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. Боестолкновения развернулись в районе озера Лиман. В ведомстве отметили, что артиллерийские подразделения российской группировки войск поразили более 220 объектов противника, в том числе пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, позиции артиллерии, скопления живой силы и техники.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 9 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Зеленский навел ВС России на базу с дронами ВСУ в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский невольно сдал координаты секретной базы в Одессе, где проходили подготовку специалисты по управлению морскими беспилотниками ВСУ, и тем самым помог российским военным нанести по ней авиаудар, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале. Он не исключил, что на объекте также могли находиться иностранные военные инструкторы, которые обучали украинцев использованию морских беспилотников.

Сможет ли Россия нанести удар по любой группировке НАТО на Украине

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что прямое столкновение ВС России и войск НАТО станет неизбежным, если последние появятся на территории Украины. Он не исключил, что Западу не поможет даже авиация, так как ВС РФ начнут сбивать все самолеты, нарушившие воздушное пространство Украины.

Собеседник считает, что развитие событий зависит от благоразумия руководства стран НАТО. Матвийчук напомнил, что ядерная триада РФ находится в постоянной боевой готовности.

Фото: МО РФ

Украина рискует потерять больше территорий после взятия ВС РФ Авдеевки

Украина может потерять еще больше территорий по ходу продвижения российских войск после сдачи Авдеевки, сообщает Business Insider. Аналитики издания заявили, что Вооруженные силы России уже взяли под контроль несколько деревень, расположенных неподалеку от города.

По данным издания, ресурсы украинской стороны стремительно иссякают. Если Киеву не удастся своевременно заполучить необходимое оборудование и выстроить мощную оборону, то «русские через нее легко прорвутся», подытожили авторы статьи.

Силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР

Российские силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29, который был на вооружении ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

За последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России также уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровка в ДНР, склады боеприпасов и пункт управления БПЛА в районе Степового Запорожской области. Кроме того, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих на Донецком направлении.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС Зенитно-ракетный комплекс С-300

Назначение Залужного послом Украины в Лондоне продиктовано Великобританией

Назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Лондоне носит не внешнеполитический, а военно-политический характер, предположил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его оценке, решающую роль в этом вопросе сыграла Великобритания, к которой перешла «эстафетная палочка управления конфликтом».

По мнению Коца, если бы президент Украины Владимир Зеленский решал, как избавиться от своего политического конкурента, то едва ли стал отправлять его в Лондон. Военкор предположил, что в таком случае украинский лидер предпочел бы «сослать» отставного генерала либо главой Закарпатья, либо ректором Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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