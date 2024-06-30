ВС РФ нанесли удар по Нью-Йорку: что сбросили на ВСУ, где наступает Россия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

ВС РФ нанесли несколько ударов мощнейшими авиабомбами ФАБ-3000 на Торецком направлении. Куда попали бомбы, как идет наступление?

Куда попали «царь-бомбой» в Нью-Йорке

30 июня Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео с ударом бомбы по объекту ВСУ в населенным пункте Нью-Йорк в ДНР.

«Меткий авиационный удар с применением ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Новгородское (Нью-Йорк) в подконтрольной Украине части ДНР. По информации с мест, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четыре единицы автомобильной техники», — сообщил Telegram-канал.

Когда сделано видео, не сообщается. Удар пришелся по одному из корпусов Дзержинского фенольного завода.

Военный эксперт из РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил применение тяжелой бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Эти бомбы после выброса самолетом еще корректируются в полете. Но самое ценное — то, что самолет не входит в зону поражения ПВО, так что безопасное бомбометание для летчиков. Основные поражающие действия ФАБ — это действия фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБ с высоты до 16 километров, скорость, как правило, 1200 километров [в час], эта бомба несет в себе более 1300 килограммов тротила», — объяснил Кошкин в беседе с Lenta.ru.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще нанесли удар ФАБ-3000

Позже 30 июня Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил о новом ударе ФАБ-3000. Это произошло на том же направлении — бомба пришлась по месту базирования ВСУ в соседнем Торецке.

Точное место удара не указано.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ ФАБ-3000

Что происходит под Горловкой, как идет наступление

29 июня Минобороны РФ подтвердило освобождение села Шумы на Торецком направлении. Контроль над поселком установили силы группировки войск «Центр».

Информацию о продвижении российских сил подтверждают вражеские источники. С юга ВС РФ удалось зайти в населенный пункт Железное со стороны улицы Соцгородок. Севернее противника отодвинули к лесному массиву на границе населенных пунктов Железное, Полночное и Дружба.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Страна.ua» приводит оценку эксперта группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, по словам которого ВС РФ на минувшей неделе смогли вклиниться в оборону ВСУ под Торецком на глубину до 2,6 километра и по фронту — до 5,6 километра.

«Похоже, что в южной части этого вклинения [ВС РФ] встретили минимальное сопротивление, образно говоря „проехавшись“ по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции и заехав в село Южное прямо по ул. Ленина и ул. Красной, вплоть до ул. Харьковской и чуть не доехав до Соцгородка», — сообщил украинский аналитик.

Машовец считает, что командование ВСУ не ожидало удара на Торецк с востока.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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