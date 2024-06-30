ВС РФ нанесли несколько ударов мощнейшими авиабомбами ФАБ-3000 на Торецком направлении. Куда попали бомбы, как идет наступление?
Куда попали «царь-бомбой» в Нью-Йорке
30 июня Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео с ударом бомбы по объекту ВСУ в населенным пункте Нью-Йорк в ДНР.
«Меткий авиационный удар с применением ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Новгородское (Нью-Йорк) в подконтрольной Украине части ДНР. По информации с мест, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четыре единицы автомобильной техники», — сообщил Telegram-канал.
Когда сделано видео, не сообщается. Удар пришелся по одному из корпусов Дзержинского фенольного завода.
Военный эксперт из РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил применение тяжелой бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
«Эти бомбы после выброса самолетом еще корректируются в полете. Но самое ценное — то, что самолет не входит в зону поражения ПВО, так что безопасное бомбометание для летчиков. Основные поражающие действия ФАБ — это действия фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБ с высоты до 16 километров, скорость, как правило, 1200 километров [в час], эта бомба несет в себе более 1300 килограммов тротила», — объяснил Кошкин в беседе с Lenta.ru.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Где еще нанесли удар ФАБ-3000
Позже 30 июня Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил о новом ударе ФАБ-3000. Это произошло на том же направлении — бомба пришлась по месту базирования ВСУ в соседнем Торецке.
Точное место удара не указано.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что происходит под Горловкой, как идет наступление
29 июня Минобороны РФ подтвердило освобождение села Шумы на Торецком направлении. Контроль над поселком установили силы группировки войск «Центр».
Информацию о продвижении российских сил подтверждают вражеские источники. С юга ВС РФ удалось зайти в населенный пункт Железное со стороны улицы Соцгородок. Севернее противника отодвинули к лесному массиву на границе населенных пунктов Железное, Полночное и Дружба.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
«Страна.ua» приводит оценку эксперта группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, по словам которого ВС РФ на минувшей неделе смогли вклиниться в оборону ВСУ под Торецком на глубину до 2,6 километра и по фронту — до 5,6 километра.
«Похоже, что в южной части этого вклинения [ВС РФ] встретили минимальное сопротивление, образно говоря „проехавшись“ по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции и заехав в село Южное прямо по ул. Ленина и ул. Красной, вплоть до ул. Харьковской и чуть не доехав до Соцгородка», — сообщил украинский аналитик.
Машовец считает, что командование ВСУ не ожидало удара на Торецк с востока.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
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