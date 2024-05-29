ВС РФ накрыли огнем полигон с иностранными инструкторами под Львовом «ВХ»: ВС РФ атаковали ночью полигон с иностранными инструкторами под Львовом

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли ночью массированный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, передает Telegram-канал «Военная хроника». Сообщается, что там находились иностранные инструкторы, прибывшие из нескольких государств. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В зданиях на этом объекте, как и в начале СВО, размещались иностранные инструкторы из нескольких зарубежных стран. Точное количество уничтоженных военных из-за рубежа еще предстоит установить, но речь может идти о сотне человек, — сказано в сообщении.

Авторы отметили, что на Яворовском полигоне бойцы ВСУ проходили курсы тактической, инженерной и медицинской подготовки, а также обучались первичным навыкам управления техникой. Кроме того, сообщалось о прилетах в такие же военные объекты в Стрые, Дублянах и Дрогобыче, говорится в материале.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что для украинской армии наблюдается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области на фоне успешного продвижения российских войск. Он выразил мнение, что ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.