ВС Польши пережили «напряженную ночь» из-за взрывов на Украине ВС Польши сообщили о напряженной ночи из-за взрывов на границе с Украиной

Фото: IMAGO/BjÃƒÂrn Trotzki/Global Look Press

Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило в аккаунте X, что ВС республики пережили очень напряженную ночь. По их данным, причиной стала «интенсивная активность» дальней авиации России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Командование ВС Польши сообщило, что взрывы гремели на Западной Украине, в том числе на границе. По данным ведомства, из-за этого в небо были подняты истребители и самолеты союзных стран. В сообщении уточняется, что они вернулись на места базирования лишь спустя два часа, когда угроза нанесения ракетных ударов по приграничным районам снизилась.

Как сообщалось ранее, самолеты Вооруженных сил Польши и союзных государств поднялись в небо в юго-восточной части страны ночью 22 июня. Жителей предупредили о возможном повышении уровня шума.

Ранее бывший министр обороны и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак призвал польские власти заминировать границу с Россией в районе Калининградской области. Кроме того, он предложил выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.

До этого пограничная служба Финляндии сообщала о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.