В Германии выступили против поставок тяжёлых вооружений Украине

Не следует направлять тяжёлые вооружения ФРГ на Украину, поскольку они необходимы немецкой армии, заявил заместитель генерального инспектора Бундесвера (Вооружённые силы Германии) Маркус Лаубенталь, которого цитирует ТАСС. Он отметил, что, отправив боевые машины пехоты (БМП) типа Marder на службу в ВСУ, у ФРГ не будет возможности участвовать в боевой группе Словакии и реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Тогда у Бундесвера не осталось бы ничего, чтобы направить контингент для сил быстрого реагирования НАТО, если им потребуется поддержка, — подчеркнул Лаубенталь.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военное-промышленного комплекса страны.

Тем временем, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники стремятся к затягиванию конфликта на Украине и делают для этого всё возможное. Он подчеркнул, что Запад собирается воевать «до последнего украинца».