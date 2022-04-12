«Усилить позиции»: политолог о смене лозунга избирательной кампании Ле Пен

Смена лозунга избирательной кампании кандидата в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связана с её намерением расширить избирательную базу перед вторым туром, заявил NEWS.ru профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк. По его словам, в истории Пятой республики впервые представители радикальных правых партий заручились поддержкой около 30% избирателей.

Это заметно расширяет их избирательную базу, но с учётом второго тура, что Ле Пен собирается участвовать в борьбе за Елисейский дворец с президентом от центристского политического лагеря, за которого уже призвали ведущие силы голосовать, конечно, положение такое, что чисто математически сейчас у правых сил нет возможности победить. Это можно изменить только привлечением избирателей с других политических орбит. Поэтому это делается с популистскими целями. Поможет ли победить? Я считаю, вряд ли поможет, но усилить позиции по сравнению с 2017 годом вполне возможно, — полагает Костюк.

Перед вторым туром голосования Ле Пен сменила главный лозунг своей избирательной кампании. Теперь на её агитационных материалах будет написано «Для всех французов». Раньше кандидат использовала слоган «Женщина — государственный деятель для Франции».

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с NEWS.ru заявил, что Макрону помешает переизбраться на второй срок только «чудо» — резонансный компромат или документы, связанные, например, с махинациями с его налогами. По его мнению, только очернение политика как человека и государственного деятеля может дать шанс победить Ле Пен.