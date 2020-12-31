Врио премьера Молдавии стал глава МИД страны Аурелий Чокой

https://static.news.ru/photo/0b3f5ada-4b61-11eb-a9e1-fa163e074e61_660.jpg Аурелий Чокой Фото: AureliuCiocoi/twitter.com

Врио премьер-министра Молдавии назначили руководителя МИД республики Аурелия Чокоя, сообщила президент страны Майя Санду. Она же и подписала соответствующий документ. Согласно местным законам, лидер обязан выбрать врио главы кабмина из числа министров действующего правительства.

Премьер республики Ион Кику на прошлой неделе подал в отставку, чтобы в государстве появилась возможность организовать досрочные выборы. По его словам, он будет выполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря. Вместе с Кику кабмин покинут вице-премьер, руководитель Минфина Сергей Пушкуца, министр экономики Анатолий Усатый, а также руководитель Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Сегодня я подписала указ о назначении временно исполняющим обязанности премьер-министра [Молдавии] Аурелия Чокоя, министра иностранных дел, — написала Санду на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Накануне она заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем. Она добавила, что на январь 2021 года у неё уже запланированы официальные визиты в Киев и Брюссель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майя Санду считает: Молдавии необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса. По её словам, она заверила председателя Нацбанка, что намерена поддержать инициативы ведомства, которые могли бы стабилизировать финансовую ситуацию.

24 декабря новый президент Молдавии Майя Санду приняла присягу и вступила в должность главы государства. Исходя из местного законодательства, именно после указанной церемонии новый национальный лидер вступает в свои права. Санду приняла присягу во Дворце республики.