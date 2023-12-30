Временный поверенный заявил о голословных обвинениях Польши из-за ракеты Ордаш: Польша не стала доказывать российское происхождение прилетевшей ракеты

Фото: Вадим Савицкий/facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Варшава не представила доказательств относительно залетевшей с Украины на территорию Польши ракеты, заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш после вызова в МИД республики. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва не будет давать объяснений по данному инциденту, пока польская сторона не предъявит конкретные аргументы.

Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета, — сказал Ордаш.

Он подчеркнул, что никаких доказательств Варшава не привела. На просьбу документально подтвердить содержащуюся в документе информацию ответили отказом, заявил временный поверенный.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, «в которой Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий».

Командование польской армии в пятницу, 29 декабря, сообщило, что в польское воздушное пространство вошел неопознанный объект. В течение некоторого времени он сопровождался системами ПВО, а затем исчез с радаров. Позже начальник Генерального штаба Веслав Кукула заявил, что границу страны пересекла ракета российского происхождения. Он утверждал, что у военных имеются «национальные и союзные радиолокационные подтверждения».