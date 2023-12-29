Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Польши из-за ракеты

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МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша из-за ракеты, залетевшей в воздушное пространство республики с территории Украины, сообщили в ведомстве. Там у дипломата потребовали объяснения инцидента.

Сегодня вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий, — говорится в сообщении польского МИД.

Командование польской армии в пятницу, 29 декабря, сообщило, что в польское воздушное пространство вошел неопознанный объект. В течение некоторого времени он сопровождался системами ПВО, а затем исчез с радаров. Позже начальник Генерального штаба Веслав Кукула заявил, что границу страны пересекла ракета российского происхождения. Он утверждал, что у военных имеются «национальные и союзные радиолокационные подтверждения».

В свою очередь представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что инцидент с объектом, нарушившим воздушное пространство Польши, стал сигналом Западу о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, Европа должна понять, что защита Украины влияет на безопасность Европы.