«Враги Украины»: СБУ подтвердили причастность к смертям Кивы и Татарского Укринформ: СБУ подтвердила свое участие в убийствах Кивы и Татарского

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Илья Кива

За убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское информагентство «Укринформ» со ссылкой на источники в спецслужбах.

Служба безопасности Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора так называемой «ЛНР» Сергея Горенко, депутата-террориста «ЛНР» Олега Попова и других предателей и врагов Украины, — уточнили авторы материала.

В декабре 2023 года в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В него выстрелили дважды — в грудь и голову. Сначала его ранили, потом добили. Труп пролежал на морозе не меньше часа.

Ответственность за убийство Кивы взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских «предателей».

Позднее депутат Государственной думы Алексей Журавлев высказал мнение, что украинские службы не причастны к отравлению бывшего журналиста RT Антона Красовского. Он считает, что сотрудники ГУР Украины вовсе не такие могущественные, какими хотели бы казаться.