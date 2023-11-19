«Враги со всех сторон»: на Украине заявили о полномасштабном окружении Соскин: Украину окружили враги в лице Польши, Словакии, Чехии и Венгрии

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Киеву необходимо немедленно заключить соглашение о прекращении огня, потому что страна окружена врагами, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. В числе врагов он назвал Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию.

Прекращение огня! Хотя бы временное. Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия. Вы что делаете? — обратился Соскин к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Эксперт считает, что безвыходность положения заставляет Зеленского разрабатывать теории о «желании» России спровоцировать на Украине переворот. Однако, по мнению Соскина, подобные утверждения лишены оснований, поскольку избавиться от Зеленского стремятся именно западные страны из-за его игнорирования призывов к перемирию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор с Россией в 2022 году по указанию США. Таким образом он отреагировал на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что американцы совсем не хотели компромисса между Киевом и Москвой.