«Враг свободы»: президент Польши высказался о Российской Империи

https://static.news.ru/photo/649d2022-ac13-11eb-83f9-96000091f725_660.jpg Анджей Дуда Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Российская Империя в XVIII веке была врагом свободы, который не мог вытерпеть принятия в Речи Посполитой первой европейской конституции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе празднования 230-летия со дня появления Основного закона страны, передаёт РИА Новости.

Политик рассказал , что в первой польской Конституции был записан девиз: «Всякая власть человеческого общества берёт своё начало из воли народа». Этот принцип стал фундаментом всех демократий.

Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия, — подчеркнул он.

Дуда подразумевал Русско-польскую войну 1792 года. Тогда российская императрица Екатерина II ввела войска в Речь Посполитую. Она хотела помочь польским магнатам, которые хотели восстановить феодальные порядки в стране и отменить Основной закон.

На празднование Дня Конституции в Польшу также приехал президент Украины Владимир Зеленский. Также он опубликовал совместную декларацию с лидерами Польши, Эстонии (Керсти Кальюлайд), Латвии (Эгилс Левитс) и Литвы (Гитанас Науседа). В тексте отмечается важность принятия Конституции Речи Посполитой в 1791 году, что стало вторым случаем вступления в силу Основного закона в мире.