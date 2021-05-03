«Враг свободы»: президент Польши высказался о Российской Империи

Российская Империя в XVIII веке была врагом свободы, который не мог вытерпеть принятия в Речи Посполитой первой европейской конституции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе празднования 230-летия со дня появления Основного закона страны, передаёт РИА Новости.
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Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия, — подчеркнул он.
Дуда подразумевал Русско-польскую войну 1792 года. Тогда российская императрица Екатерина II ввела войска в Речь Посполитую. Она хотела помочь польским магнатам, которые хотели восстановить феодальные порядки в стране и отменить Основной закон.
На празднование Дня Конституции в Польшу также приехал президент Украины Владимир Зеленский. Также он опубликовал совместную декларацию с лидерами Польши, Эстонии (Керсти Кальюлайд), Латвии (Эгилс Левитс) и Литвы (Гитанас Науседа). В тексте отмечается важность принятия Конституции Речи Посполитой в 1791 году, что стало вторым случаем вступления в силу Основного закона в мире.