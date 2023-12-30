Врачи в Афинах нарвались на скандал, устроив вечеринку прямо в больнице Минздрав Греции начал проверку больницы «Эритрос Ставрос» после вечеринки врачей

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Рождественская вечеринка прошла в афинской больнице «Эритрос Ставрос» и спровоцировала крупный скандал, пишет портал news247.gr. По его информации, Минздрав Греции обратил внимание на инцидент лишь спустя девять дней, когда депутат от оппозиционной партии Павлос Полакис разместил в Twitter (X) видео, где врачи танцуют в коридоре, пока мимо везут пациента.

Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице «Эритрос Ставрос» в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки!!! — написал Полакис.

По данным портала, праздник организовала администрация больницы. Все сотрудники получили письменное приглашение, в котором им было сказано прийти в приемное отделение. На торжестве их ждали фуршет и оркестр.

Ранее сообщалось о большом скандале после «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Как стало известно, некоторые звезды получили приглашения на это мероприятие, однако отказались посетить его. Среди них спортивный комментатор и журналист Василий Уткин, Тина Канделаки, футболист Федор Смолов, Тимати, Настасья Самбурская и другие.

Критических отзывов и санкций за посещение или участие в организации «голой» вечеринки Ивлеевой также избежали бизнесвумен Ольга Карпуть, актриса Анастасия Красовская, главный редактор журнала Pride Ксения Чилингарова, директор по развитию музыкальных проектов во «ВКонтакте» Константин Сидорков, стилист Ксения Смо, модель Эли Мова и блогер Саша Спилберг.