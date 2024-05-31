Врачи рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо после покушения Получившего ранения премьера Словакии Фицо выписали из больницы

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global look Press

Роберт Фицо

Представители одной из больниц города Банска-Бистрица, где проходил лечение раненный при покушении премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщили, что пациент выписан и переведен домой. О выписке политике накануне, 30 мая, сообщал ряд словацких СМИ, однако подтверждения этой информации не было, пишет РИА Новости.

Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении, — указано в сообщении.

Покушение на премьера произошло 15 мая, после выездного заседания правительства на него напал вооруженный пистолетом мужчина. Злоумышленник произвел пять выстрелов, Фицо получил несколько ранений, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. По данным МВД страны, причиной покушения стали политические мотивы — атаковавший был против позиции властей по Украине, требуя не отменять поставки вооружений Украине и не мешать ее вступлению в НАТО.

Ранее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано как теракт. По его словам, это будет зависеть от улик, расследование находится на начальном этапе. При этом он призвал журналистов воздержаться от спекуляций на данную тему.