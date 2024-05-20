Врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения Состояние премьер-министра Словакии Фицо улучшилось

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Роберт Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, сообщила дирекция больницы имени Рузвельта на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). После проведенного консилиума было объявлено, что пациент находится в стабильном состоянии, показатели воспалительных процессов постепенно снижаются.

После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует, — говорится в сообщении.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому.

Сообщалось, что пенсионер Юрий Цинтула, обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заключен под стражу. Вердикт вынес специальный уголовный суд в Пезиноке. Об аресте пенсионера ходатайствовал прокурор. Сторона обвинения опасалась, что если Цинтула не будет заключен под стражу, то он сбежит из страны и продолжит преступную деятельность.