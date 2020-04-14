Врачи пока не советуют Борису Джонсону выходить на работу

https://static.news.ru/photo/c61e9d08-7e5b-11ea-bb0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/Global Look Press

Британский премьер Борис Джонсон, который перенёс коронавирус, сейчас проходит период восстановления после болезни. Медики пока не рекомендуют политику возвращаться к своим профессиональным обязанностям. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии главы правительства.

Джонсон продолжает восстанавливаться в загородной резиденции Чекерс. Его медицинская команда советует ему не возвращаться немедленно к работе, — цитирует его РИА Новости.

СМИ Великобритании сообщили, что глава правительства уже прогуливается по территории резиденции в компании своей беременной невесты Кэрри Саймондс.

Представитель канцелярии сообщил также, что премьер следит за происходящим в стране. Его информирует глава МИД Доминик Рааб, временно выполняющий некоторые функции премьера.

Борис Джонсон сообщил о том, что болен COVID-19 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции. 5 марта его увезли в больницу для проведения анализов, но тогда речи об экстренной госпитализации не было. Однако уже 6 апреля британский премьер попал в реанимацию. 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату, а 12 уже выписали из больницы.

Как писал NEWS.ru, Джонсон перед выпиской из госпиталя сдал повторный анализ на COVID-19.