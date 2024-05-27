Врачи перепутали рак с коронавирусом и годами неправильно лечили британку

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Британские врачи несколько лет ставили жительнице королевства по имени Лиэнн неправильный диагноз и лечили от коронавирусной инфекции, в итоге она скончалась от онкологии, рассказала сестра умершей Натали Уайлд, ее историю опубликовал The Sun. Отмечается, что в апреле 2020 года женщина обратилась к врачам с дыхательными проблемами. По словам родственницы Лиэнн, та кашляла и хрипела так, словно курила десятки лет.

Три раза за последующие 20 месяцев ей говорили, что у нее коронавирус, — пожаловалась Натали.

В ноябре 2021 года Лиэнн взяла отпуск из-за резкого ухудшения здоровья, она уже не могла работать из-за сильной тошноты. После госпитализации врачи наконец выяснили, что все это время у женщины был рак яичников, а метастазы уже распространились по всему телу. После постановки диагноза 39-летняя женщина прожила восемь дней. Натали уверена, что своевременная диагностика могла бы спасти жизнь ее сестре.

Ранее в Новосибирске мужчине ампутировали ногу из-за того, что врачи несколько раз поставили неверный диагноз. Медики не заметили тромбоз, которой привел к гангрене. Уточняется, что впоследствии ему удалось отсудить 2,5 млн рублей компенсации.

Инцидент произошел в январе 2022 года, когда мужчина почувствовал резкую боль в правой голени, которая не проходила несколько часов. У него отекло колено, распухла голень, на ней появилось бордовое пятно. Медики скорой посчитали, что у пострадавшего растяжение коленного сустава.