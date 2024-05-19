Врачи папы Римского провели операцию для онкобольной Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон

Операцию на брюшной полости для онкобольной Кейт Миддлтон доверили врачам из римской клиники Gemelli, которые лечат папу Римского, сообщило издание The Hindustan Times. Портал добавил, что король Карл III очень переживает о невестке и всячески дает понять, что сделает для нее все необходимое.

Никто лучше короля не понимает, насколько трудной может быть борьба с раком. Он ясно дал понять, что Кейт получит все, что ей нужно. Король также ясно дал понять, что все должны воздержаться от разговоров, когда и как Миддлтон вернется к полноценному публичному графику, — заявил королевский писатель Кристофер Андерсен.

Со ссылкой на окружение герцогини Кембриджской издание также отметило, что результаты лечения уже принесли положительные результаты. С каждым днем она чувствует себя лучше, а близкие одаривают ее невероятной поддержкой, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон, появившиеся в январе. СМИ писали, что 16 января принцесса Уэльская легла в одну из лондонских клиник. Кроме того, после длительного отсутствия Миддлтон на публике поклонники начали строить различные догадки о ее местонахождении.