Врачи из РФ вылечили 15 итальянцев с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fbb02928-81a3-11ea-be1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Российские военные медики, прилетевшие в Италию для помощи зарубежным коллегам, смогли вылечить 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.

С начала работ принято на лечение 54 пациента, из них 39 продолжают находиться на лечении, — заявил генерал-майор Сергей Кикоть.

По его словам, российских медиков проверяют на коронавирус с помощью многофункционального мобильного комплекса. Всего в полевом госпитале в Бергамо трудятся 32 военных медика, врачебно-сестринские бригады дежурят круглосуточно в три смены.

Российские военные вирусологи и специалисты в области эпидемиологии в составе восьми врачебно-сестринских бригад прилетели в Италию в конце марта. На 15 самолётах ВКС РФ было доставлено оборудование для диагностики и дезинфекции.

NEWS.ru писал, что в Италии продолжает сокращаться число умерших от коронавируса. За последние сутки в стране умерли 482 человека. Днём ранее число жертв составило 575. Второй день число заболевших держится на уровне 800 человек.

Общее число заболевших в Италии составляет 175,9 тысячи, излечились 44 927 человек, умерли 23 227.