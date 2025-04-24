Врачи бьют тревогу из-за опасной инфекции, пожирающей гениталии у женщин The Sun: в Британии выявили случаи некротизирующего фасциита гениталий у женщин

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Британские медики столкнулись со вспышкой редкого и опасного заболевания под названием плотоядный некротизирующий фасциит, сообщает издание The Sun. Известно, что инфекция поражает женские гениталии и может привести к летальному исходу.

Некротизирующий фасциит − это редкая и очень опасная для жизни инфекция, при которой плоть гниет и отмирает, − сообщили врачи.

К болезни приводит инфицирование агрессивными бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, уточняется в публикации. Путем проникновения в организм являются мелкие повреждения кожи. После заражения происходит быстрое разрушение мягких тканей с выделением токсичных веществ. Пациенты жалуются на сильные болевые ощущения, отеки, лихорадку, волдыри, рвоту и диарею, отметили медики. На территории Великобритании было зафиксировано уже несколько случаев вагинального течения заболевания.

Ранее британские ученые заявили о вреде регулярного приема парацетамола для мужской репродуктивной системы. По словам специалистов, этот медикамент может накапливаться в организме и оказывать токсичное воздействие, убивая сперматозоиды. Уже к 2045 году количество половых клеток у мужчин в Великобритании может достигнуть нуля, добавили медики.