Врачам вновь пришлось оперировать премьера Словакии Фицо после покушения Министр обороны Словакии Калиняк сообщил о новой операции премьера Фицо

Фото: JOJ TV/Handout via REUTERS

Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения перенес новую операцию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны республики Роберта Калиняка. По его словам, политик остается в тяжелом состоянии.

Роберт Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство, — заявил 17 мая министр.

Глава Минобороны Словакии добавил, что врачам потребуется несколько дней, чтобы точно сказать, что идет ли премьер на поправку. По его словам, Фицо находится в реанимационном отделении и остается в сознании. Калиняк выразил надежду на скорое улучшение состояния премьера.

Премьер был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток рассказал, что стрелявший в Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву. По словам министра, стрелок действовал один и участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.