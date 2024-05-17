Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения перенес новую операцию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны республики Роберта Калиняка. По его словам, политик остается в тяжелом состоянии.
Роберт Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство, — заявил 17 мая министр.
Глава Минобороны Словакии добавил, что врачам потребуется несколько дней, чтобы точно сказать, что идет ли премьер на поправку. По его словам, Фицо находится в реанимационном отделении и остается в сознании. Калиняк выразил надежду на скорое улучшение состояния премьера.
Премьер был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток рассказал, что стрелявший в Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву. По словам министра, стрелок действовал один и участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.
В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.