Руки в крови: врач упрекнул нарушителей ограничений в новой волне пандемии

https://static.news.ru/photo/945f4282-4b5f-11eb-ba86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый, кто нарушает карантинные ограничения и не носит защитные маски в публичных местах, лично повинен в тяжёлой ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал сотрудник лондонской больницы профессор Хью Монтгомери.

Именно такие недобросовестные граждане кризис в здравоохранении Великобритании, считает он.

У всех, кто не носит маски, руки по локоть в крови, — цитирует Монтгомери РИА Новости.

Он напомнил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса в стране зафиксировано рекордное количество смертей. В некоторых регионах цифры выше тех, что были во время первой волны пандемии.

Кроме того, в некоторых региональных больницах не хватает коек для заболевших, а автомобилям скорой помощи приходится выстраиваться в очередь в ожидании мест для доставленных пациентов.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании приняли решение о распространении самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны. Как заявил министр здравоохранения государства Мэтт Хэнкок, карантин вводится с 31 декабря.