Врач раскрыл причину смерти принца Филиппа

Причиной смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа стал преклонный возраст. Как передаёт Telegraph, об этом заявил лечащий врач королевской семьи.
Медик
Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году, а с 1947 года находился в браке с королевой. 9 апреля 2021 года он скончался, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке, предполагается, что после смерти королевы останки супруга перезахоронят в её могиле.
Елизавета II получит часть наследства Филиппа. 17-летняя внучка принца Луиза Виндзор получит пони и любимую тёмно-зелёную карету деда.
Ранее 72-летний принц Чарльз отправил открытку с фотографией своего отца принца Филиппа всем людям, которые выразили соболезнования в связи со смертью супруга королевы.