Врач раскрыл причину смерти принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/a2844c42-ad96-11eb-89b5-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Причиной смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа стал преклонный возраст. Как передаёт Telegraph, об этом заявил лечащий врач королевской семьи.

Медик указал , что 99-летний принц скончался от старости. Заболеваний или травм, которые могли бы привести к летальному исходу у Филиппа не было. При этом, по данным издания, муж королевы незадолго до кончины перенёс операцию на сердце.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году, а с 1947 года находился в браке с королевой. 9 апреля 2021 года он скончался, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке, предполагается, что после смерти королевы останки супруга перезахоронят в её могиле.

Елизавета II получит часть наследства Филиппа. 17-летняя внучка принца Луиза Виндзор получит пони и любимую тёмно-зелёную карету деда.

Ранее 72-летний принц Чарльз отправил открытку с фотографией своего отца принца Филиппа всем людям, которые выразили соболезнования в связи со смертью супруга королевы.