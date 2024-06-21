Врач предрекла большие проблемы подцепившим холеру в Херсоне солдатам ВСУ Инфекционист Мескина: солдаты ВСУ заразились холерой через воду

Фото: МО Украины

Солдат Вооруженных сил Украины, подцепивших холеру в Херсоне, ждут большие проблемы, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что заразиться украинские солдаты могли через воду. По ее словам, зачастую холерные вибрионы проживают в теплых водоемах.

Основной путь заражения — водный. В основном холерные вибрионы обычно любят проживать в различных теплых водоемах, особенно если теплая погода. Любая кишечная инфекция может передаваться через грязные руки и загрязненные предметы, — пояснила инфекционист.

Среди основных симптомов инфекции Мескина выделила рвоту, лихорадку и практически безостановочную диарею. Как отметила специалист, при холере очень быстро теряется вода и соль. До назначения лечения остановить болезнь очень трудно, предупредила врач. По ее словам, необходимы антибиотики. Кроме того, уточнила она, важно восполнить большой объем потерянной жидкости.

Если это не сделать, то может наступить шок, когда у человека критически падает давление, и смерть. При лечении больным литрами льют специальный солевой раствор. Если агрессивно восполнять жидкость, то человек выживает, — заключила Мескина.

Ранее стало известно, что не менее 12 человек скончались в результате вспышки холеры в Херсоне. Еще около 100 заразившихся находятся в больницах под наблюдением врачей. По его данным, власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.