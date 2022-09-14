Врач объяснил причины «сосисочных пальцев» у Карла III Врач Белов: отеки на пальцах Карла III могут говорить о нарушениях в работе почек и печени

Фото: Roger Harris/XinHua/Global Look Press

Король Великобритании Карл III

В заголовках мировых СМИ появилась информация о том, что новый король Великобритании Карл III страдает серьезным недугом с нелепым названием «сосисочные пальцы» — так журналисты назвали последствия многолетней борьбы монарха с отеками. Врач общей практики Алексей Белов рассказал «Невским Новостям», что длительные и сильные отеки могут свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы, почек или печени. Также эксперт предположил, что Карл III пьет много жидкости в вечернее время суток, так как отеки у него замечали именно по утрам.

Этот симптом характерен для сердечно-сосудистых заболеваний, он возникает при нарушении работы щитовидной железы, почек и печени. В таких случаях к припухлостям могут добавиться слабость, головокружения, проблемы с аппетитом, а также должно насторожить онемение конечностей и увеличение температуры тела, — рассказал специалист.

Врач предположил, что по вечерам Карл III выпивает слишком много воды, что сказывается на его физическом состоянии и облике. Отеки проявляются у короля, судя по фотографиям, по утрам — вздутие пальцев у него находили на фотоснимках с публичных мероприятий, проходящих в первой половине дня.

Британское издание The Guardian ранее сообщало, что около ста работников резиденции Карла III могут остаться без работы. Грядущие увольнения связывают с прекращением деятельности дома бывшего принца Уэльского. По информации издания, уведомления о возможном увольнении получили около 100 человек, в том числе те, кто трудился в резиденции в течение десятилетий. Среди потенциально уволенных — прислуга, личные секретари, сотрудники финансового отдела и отдела по связям с общественностью.