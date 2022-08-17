Врач ЛНР рассказал об «айдаровцах» под наркотиками, которые пытали пленных Врач из ЛНР рассказал об «айдаровцах» под наркотиками, которые пытали пленных в больнице

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный врач больницы в городе Счастье Луганской народной республики Олег Супрун рассказал корреспонденту URA.RU о членах националистического батальона «Айдар», которые пытали пленных ополченцев, стреляли в них и угрожали врачам, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. По его словам, бойцы медицинского подразделения батальона жили в отделении дневного стационара больницы на протяжении двух лет.

В батальоне служат далекие от интеллектуального развития и норм поведения люди. То, что они делали с пленными, ужасно — их избивали и использовали как мишени.<...>Врачам больницы угрожали — называли сепарами, грозились расстрелять, — рассказал собеседник.

По словам главного врача, такое поведение «айдаровцев» объяснялось массовым потреблением алкоголя и наркотических веществ вроде бутерфанола, который является аналогом промедола и морфина. Он сообщил, что многие из них вообще не употребляли ничего, кроме наркотиков, и нуждаются в серьезном лечении.

Власти ДНР намерены до конца лета провести ряд промежуточных трибуналов над бойцами украинских вооружённых формирований, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Одним из первых предполагается провести так называемый Мариупольский трибунал, в рамках которого планируется судить участников украинских батальонов «Азов» и «Айдар», а также военнослужащих регулярных частей ВСУ.