Врач из Британии сравнил местные больницы с украинскими и зимбабвийскими Британский врач Рэнсом: в местных больницах с пациентами обращаются хуже, чем в Зимбабве

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский врач из Брайтона Пол Рэнсом рассказал газете The Argus, что положение национальной системы здравоохранения перешло все границы недостаточного финансирования и плохой организации. По его словам, местные больницы оказывают помощь хуже, чем аналогичные учреждения на Украине и в Камбодже.

На Украине, в Грузии, Шри-Ланке, Зимбабве и многих других местах, где я находился, я редко вижу коридоры, переполненные пациентами, ожидающими палаты. А медицинский персонал недоумевает, как выбрать самых тяжелых пациентов, чтобы доставить их в реанимацию, в которой уже вдвое больше коек, — подчеркнул Рэнсом.

Врач отметил, что сомневается в правильности приоритетов британского правительства, которое направляет львиную долю бюджетных средств в Киев. По его словам, ситуацию можно было бы улучшить за счет увеличения штата сотрудников и повышения оплаты труда.

В 2021 году лондонский футбольный клуб «Челси» выразил готовность помочь Национальной службе здравоохранения Великобритании и предоставить врачам номера в отеле Millennium неподалёку от стадиона «Стэмфорд Бридж» для того, чтобы они могли тратить меньше времени на дорогу и больше высыпаться. Весной 2020 года клуб аналогичным образом уже помогал британскому здравоохранению.