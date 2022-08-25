Запорожская АЭС была впервые в истории отключена от энергосети, заявили в Telegram-канале «Энергоатома» Украины. Причиной отключения энергоблоков станции там назвали пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС.
25 августа 2022 года из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины — ВЛ-750 кВ ЗАЭС — «Днепровская». Три других линии связи ранее были повреждены во время обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети, — сообщили в ведомстве.
Запорожская АЭС была временно отключена из-за массовых обстрелов близлежащих территорий бойцами ВСУ, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. По его словам, атаки вызвали пожар вблизи атомной станции, что привело к короткому замыканию в сети.
Он уточнил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности, в связи с чем специалисты были вынуждены произвести переподключение. Балицкий заявил, что аварийные службы оперативно устранили неполадки и подача электроэнергии в регион была восстановлена.