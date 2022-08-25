Антон Соловьев

«Впервые в истории»: в «Энергоатоме» Украины сообщили об отключении ЗАЭС В «Энергоатоме» Украины сообщили об отключении Запорожской АЭС от энергосети

25 августа 2022 в 16:34

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фрагмент стелы при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре