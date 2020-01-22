https://static.news.ru/photo/6f99eb92-3cff-11ea-8e21-fa163e074e61_660.jpg Екатерину Сакелларопулу Фото: adjustice.gr

Екатерину Сакелларопулу избрана президентом Греции. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

На сегодняшний день 63-летняя Сакелларопулу возглавляет высший административный суд Греции — Государственный совет. Её кандидатуру на пост президента выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В данный момент голосование в парламенте продолжается. За Сакелларопулу уже проголосовали 200 депутатов из 300, что обеспечивает ей уверенную победу. Свои голоса за неё отдали представители как правящей правой партии, так и левой оппозиции. По окончании голосования премьер-министр доложит о результатах действующему президенту страны Прокопису Павлопулосу, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия вновь попытается вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в США в ноябре. Уверенность в этом высказал и.о. министра национальной безопасности Чед Вулф.