Екатерину Сакелларопулу избрана президентом Греции. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.
На сегодняшний день 63-летняя Сакелларопулу возглавляет высший административный суд Греции — Государственный совет. Её кандидатуру на пост президента выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
В данный момент голосование в парламенте продолжается. За Сакелларопулу уже проголосовали 200 депутатов из 300, что обеспечивает ей уверенную победу. Свои голоса за неё отдали представители как правящей правой партии, так и левой оппозиции. По окончании голосования премьер-министр доложит о результатах действующему президенту страны Прокопису Павлопулосу, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия вновь попытается вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в США в ноябре. Уверенность в этом высказал и.о. министра национальной безопасности Чед Вулф.
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