Впервые в истории ЕЦБ оштрафует четыре банка Bloomberg: ЕЦБ оштрафует четыре банка за несоблюдение сроков оценки рисков

Европейский центральный банк впервые в истории оштрафует четыре банка, пишет Bloomberg. По данным агентства, это связано с несоблюдением сроков оценки подверженности климатическим рискам. Источники уточнили, штрафы будут начисляться ежедневно до устранения недостатков.

Суммы еще не окончательные и могут быть в значительной степени символическими, говорят люди, попросившие не называть их имени, поскольку этот шаг не является публичным, — передает агентство.

Размер штрафа может достигать 5% от среднесуточного дохода кредитора. Авторы публикации назвали такой шаг ЕЦБ беспрецедентным.

Для банка с годовым доходов в €10 млрд это означает, что при самом жестком сценарии полагается штраф в €1,4 млн в день. Такие суммы будут начисляться ежедневно, пока недостатки не устранятся.

Цель штрафов заключается в том, чтобы заставить банки подчиниться взглядам ЕЦБ на то, как следует управлять климатическими рисками. В сентябре Bloomberg выяснило, что регулятор прибегнет к таким санкциям вместо введения более высоких требований к капиталу банковских организаций.

В России ранее одобрили штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Соответствующие поправки рекомендовали принять в Госдуме.