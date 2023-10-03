Возвращенный Турцией командир «Азова» вновь возглавил подразделение

Бывший командир батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко вновь возглавил подразделение, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Отмечается, что Прокопенко, ранее взятый в плен российскими военнослужащими, был возвращен на Украину Турцией. В настоящее время он занимается подготовкой личного состава.

Подразделение «Азов» возглавляет Денис Прокопенко, — заявил Клименко в интервью украинским СМИ.

В ходе штурма завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, российские войска также взяли в плен других командиров «Азова». Помимо Прокопенко, в плен попали Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. По условиям соглашения, они должны были находиться в Турции до окончания специальной военной операции. Однако в начале июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский вернул их в Киев после своего визита в Турцию.

Как сообщалось ранее, Басманный районный суд Москвы арестовал 47-летнего мужчину, обвиняемого в вербовке бойцов в батальон «Азов». По версии следствия, он вовлекал людей в запрещенную организацию через интернет. Отмечается, что ранее задержанный уже был судим.