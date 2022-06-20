Возвращение Марин Ле Пен Напрасно крайне правую пассионарию кто-то списал со счетов

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марин Ле Пен

К Марин Ле Пен у нас традиционно относились с симпатией. И потому, что она была против европейской военной интеграции по американскому сценарию, и поскольку всегда оставалась сторонницей независимой Франции в деголлевском понимании: с собственным голосом и не связанными евробюрократией руками. Наконец, она не скрывала своего доброжелательного отношения к России даже тогда, когда этот тренд в Старом Свете сошел на нет окончательно.

И как еще в 2016 году, выступая в МГИМО, она назвала санкции против России контрпродуктивными, так и в ходе своих последних президентской и парламентских кампаний повторяла, что нынешние антироссийские санкции больше вреда приносят европейцам. Притом, что ей самой пришлось оправдываться и за кредит для партии, полученный от России через банк в Чехии, и ритуально осудить «российское вторжение» на Украину. Тем не менее все попытки повесить на нее «пророссийский ярлык» привели лишь к тому, что партия «Национальное объединение» (RN) впервые в истории мажоритарных выборов Пятой республики получила право на формирование в нижней палате парламента своей депутатской группы. Для сравнения: в 2017 году партия имела всего 12 депутатских мандатов, а сегодня — 89!

Лишь в 1986 году, когда выборы проводились единственный раз по пропорциональной системе, «Национальный фронт» еще Ле Пена — старшего получил более тридцати мест в парламенте и право на формирование группы. Не исключено, что и в силу такого результата «глубинное государство» Франции решило больше не рисковать и вернулось к мажоритарной системе, при которой большее число голосов просто теряется.

И что теперь? А учитывая, что участники блока Жак-Люка Меланшона Nupes намерены создавать свои собственные группы (социалисты, коммунисты, экологи), то депутатская группа во главе с Марин Марешаль — Ле Пен (она уходит с поста председателя партии) будет фактически второй по численности в Национальном собрании.

Конечно, «исторический прорыв» партии Марин Ле Пен воспринимается в консервативных кругах французского истеблишмента примерно так же, как у нас восприняли в 1993 году успех ЛДПР на выборах в первую Госдуму. Правда, никто еще не вскликнул: «Франция, ты сошла с ума!», внешние приличия соблюдаются. Тем более что теперь по конституции страны новая депутатская группа не только получает право на один из постов заместителя председателя парламента (их всего шесть) и солидное представительство во всех основных парламентских комиссиях. Более того, по традиции пост главы, пожалуй, самой престижной и важной комиссии по бюджету должен занять представитель оппозиции. Но тут уж, видно, все костьми лягут, чтобы ее не возглавил «лепеновец».

Понятно, что теперь у «Национального объединения» широкие возможности в плане законодательных инициатив. Кроме того, каждая партия имеет право хотя бы раз в месяц предложить парламентариям тему, которую им предстоит обсуждать целый день на пленарном заседании. Кстати, уже сейчас Ле Пен заявляет, что их первый закон будет посвящен противодействию исламизму.

Словом, бывшая финалистка президентской гонки с соратниками получает в свое распоряжение главную трибуну страны и возможность напрямую общаться с миллионами своих сторонников. А главное, окончательно проваливаются попытки маргинализировать и изолировать «Национальное объединение». Кстати, опросы показали, что французы хотели бы видеть Национальное собрание более плюралистическим. Их желание сбылось. Да и выходит, что добрые отношения с Россией на компромат не тянут. Во всяком случае, во Франции. Похоже, Эммануэлю Макрону надо срочно позвонить Владимиру Путину.