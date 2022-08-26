«Возвращайтесь домой!»: в Ирландии избили украинского подростка Westmeath Independent: в Ирландии совершили нападение на подростка из Украины

Фото: Natalia Campos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ирландском городе Маллингар с населением в 20 тысяч человек в ходе драки пострадал подросток из Украины, сообщает местная газета Westmeath Independent. Семья пострадавшего обратилась к обидчикам 14-летнего тинейджера, обвинив их в расизме. Нападавшие сломали украинцу челюсть, после чего его прооперировали в Дублине.

В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар четырнадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась пятнадцатилетняя девочка, она сильно напугана, — говорится в тексте статьи.

Дети услышали вопль хулиганов во время драки: «Украинцы, идите домой!». Родители пострадавшего рассказали, что среди зачинщиков потасовки были как ирландцы, так и прибалты. Близкие украинца настроены разобраться с обидчиками в тюрьме.

Журналисты газеты отметили, что подобные случаи дискриминации украинцев в городе происходят не в первый раз.

3 июня в польском городе Нацпольске произошло убийство двух украинок. Нападавшими оказались двое мужчин. Неизвестные проникли в квартиру, которую снимали две девушки, а после атаковали их ножом. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, однако их машина съехала в кювет. Позже сотрудники полиции поймали одного из нападавших, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.