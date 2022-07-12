Возросло число погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке Глава ВГА Леонтьев: при ударе ВСУ погибли семь человек и около 60 пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области возросло до семи, ранения получили порядка 60 человек, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев. Он предположил, что количество погибших и пострадавших может еще увеличиться, поскольку многие жители остаются под завалами.

Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых. <...> Я думаю, что число погибших и раненых еще возрастет, — сказал глава ВГА.

Он рассказал, что спасатели трудились на протяжении всей минувшей ночи, и им еще предстоит долгая работа по разбору завалов. По прогнозам Леонтьева, «погибших будет десятки».

Глава ВГА напомнил, что основной удар пришелся по территории, где расположены склады. Однако сила взрыва была такой, что на многие километры от его эпицентра получили повреждения жилые дома и квартиры, жильцы оказались заблокированными в них.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке с применение американских РСЗО Himars накануне. Ранее сообщалось о шести погибших и примерно 40 раненых. В результате атаки взорвали склады с селитрой, а также был уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру.