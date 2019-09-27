Жозеп Боррель, который претендует на пост главы европейской дипломатии (сейчас главой является Федерика Могерини), назвал санкции и кибератаки геополитическим оружием.
По его словам, в современных реалиях противники не используют штыки и не встречаются на поле боя, передаёт
В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий, — подчеркнул дипломат.
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции Соединённых Штатов против Кубы вредят, в первую очередь, частным компаниям острова. По его словам, финансовая и торговая блокада государства остаётся основным препятствием для его развития.