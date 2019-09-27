https://static.news.ru/photo/4d5c58dc-5f2c-11e9-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Жозеп Боррель, который претендует на пост главы европейской дипломатии (сейчас главой является Федерика Могерини), назвал санкции и кибератаки геополитическим оружием.

По его словам, в современных реалиях противники не используют штыки и не встречаются на поле боя, передаёт РИА Новости . Столкновения происходят на таких «полях боя», как торговля, экономика, денежная политика и доступ к сырьевым ресурсам, уверен он.

В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий, — подчеркнул дипломат.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции Соединённых Штатов против Кубы вредят, в первую очередь, частным компаниям острова. По его словам, финансовая и торговая блокада государства остаётся основным препятствием для его развития.