«Возможности нет»: Берлускони о быстром прекращении конфликта на Украине Экс-премьер Италии Берлускони заявил о невозможности быстрого прекращения конфликта на Украине

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Экс-глава кабмина Италии Сильвио Берлускони заявил, что не видит возможности быстрого прекращения конфликта на Украине, пишет агентство ANSA. При этом развитие событий в зоне боевых действий политик счел опасным.

Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения [конфликта], — сказал Берлускони.

Он добавил, что с начала спецоперации РФ на Украине дважды пытался дозвониться до российского лидера Владимира Путина, но, по его словам, ответа не было.

После этого я воздержался от дальнейших попыток, — продолжил бывший премьер-министр Италии.

Ранее Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Об этом свидетельствует то, что большинство стран отказалось осуждать российскую спецоперацию, отметил он.