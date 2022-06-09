«Возможность есть»: Пушилин о помиловании приговоренных к смерти наемников Глава ДНР Пушилин не исключил возможность помилования иностранных наемников

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Оглашение приговора Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников

Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность помилования иностранных наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни. Однако он сомневается в справедливости возможного решения о помиловании этих иностранных граждан. Слова главы частично признанной республики передает Первый канал.

Да, безусловно, такая возможность есть, но вопрос в плане справедливости, он тоже витает в воздухе. Я знаю позицию граждан республики относительно данных преступников, — сказал Пушилин.

Двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Сааудан Брагим признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Ранее адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них есть месяц на обжалование приговора.

Согласно данным следствия, Пиннер служил в Королевском полку, в 90-х воевал в Югославии. После этого он покинул службу и ушел в сферу работ с отходами, однако в 2018 уехал на Украину и начал обучать боевиков «Азова»: он регулярно выкладывал фото с участниками нацбата с их баз. На родине он признан террористом.

Аслин, согласно материалам дела, был его другом. До 2015 года он строил карьеру в службе опеки, а затем отправился бороться с террористами в Сирию. Вернувшись после службы в Великобританию, он стал знаменитостью и ходил на ток-шоу. Позднее его заподозрили в связях с исламистами, из-за чего в 2018 году Эслин покинул родину и уехал на Украину. К нацбатальону он примкнул в Николаеве.