Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

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В Хмельницкой, Винницкой. Одесской, Черкасской, Кировоградской. Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

В ночь с 10 на 11 ноября воздушная тревога уже объявлялась в шести областях Украины — Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской, а также на контролируемых властями Киева частях Запорожской и Херсонской областей.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы. В дальнейшем ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины продолжились.

Ранее стало известно, что банковскую систему Украины готовят к полному отключению электричества. В овнутренних документах Национального банка Украины описываются сценарии отсутствия стабильного обеспечения городов и регионов страны электроэнергией на срок от нескольких дней до месяца. Циркуляр предназначается для системно важных банков, в число которых в настоящее время входит 14 структур.