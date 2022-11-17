Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. Позднее воздушную тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в этих регионах. Указано, что тревога объявлена в 8.23 и 8.29 мск соответственно.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы ПВО. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.