Воздушную тревогу объявили в ряде областей на Украине

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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях на Украине. По данным онлайн-карты тревог Минцифры страны, сирена также прозвучала на тех территориях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем ВСУ.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Утром 4 января сирена прозвучала в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожья.

31 декабря в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. Там сработали системы ПВО. В Одессе и Николаеве были введены временные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.

Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. Он подчеркнул, что к настоящему моменту большинство объектов либо уничтожены в результате обстрелов, либо повреждены.