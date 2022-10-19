Воздушную тревогу объявили в Киеве

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. Также сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины.

Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим проследовать в укрытия гражданское население, — говорится в сообщении.

Тем временем мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о разрушении объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, без электричества остались ряд населенных пунктов и часть города. Последний раз воздушная тревога в регионе объявлялась 18 октября около 22:15.

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ написали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.