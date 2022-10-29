Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины На Украине власти Полтавской и Харьковской областей объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

По имеющимся данным, воздушная тревога была объявлена в 00:33 мск.

Накануне вечером власти Киева сообщили, что воздушная тревога прозвучала в украинской столице.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил граждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Он также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.