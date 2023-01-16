Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского Минцифры. Первые сигналы прозвучали около 08:30 мск.

14 и 15 января на территории Украины также объявлялись воздушные тревоги, поступали сообщения о взрывах в городах Днепр, Ивано-Франковск и Тернополь.

14 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Николаевской и Одесской областях прогремели взрывы. ПВО работала над Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями, а также над Кривым Рогом, Харьковом и Днепром.

Ранее украинцев предупредили, что энергосистема страны в ее нынешнем состоянии не сможет покрыть потребление электроэнергии населением в условиях холодов. 1 января глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. На восстановление энергосистемы уйдут месяцы, если не годы.