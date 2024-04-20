Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Она стартовала в 13:17 по московскому времени, а затем распространилась по всем регионам.

Воздушная тревога также действует в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей. Власти призвали соблюдать рекомендации и правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что в Запорожье, подконтрольном Киеву, в субботу, 20 апреля, был поврежден объект городской инфраструктуры. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями, уточнил, что ЧП произошло в результате удара. Погибших и пострадавших нет.

Издание «Страна.ua» сообщало, что накануне, 19 апреля, в городе Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. На сайте Министерства цифровой трансформации Украины отмечалось, что сирена была запущена еще в четырех областях на юго-востоке страны.